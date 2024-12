PERGOLA – Potrebbe essere stato colto da un malore un uomo di 95 anni, trovato privo di vita in un canale di scolo nella zona di Pergola, in provincia di Pesaro Urbino. Il corpo dell’anziano è stato recuperato dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo potrebbe essere caduto nel canale dopo essersi sentito male. Le cause del decesso sono comunque ancora in fase di accertamento.

Nella stessa provincia, in località Carignano di Pesaro, un piccolo aereo monoposto ha effettuato un atterraggio d’emergenza, probabilmente a causa di un’anomalia al motore. Nonostante l’atterraggio sia stato più brusco del normale, il pilota è rimasto illeso. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il velivolo e l’area circostante.