PESARO – Orrore all’alba in centro storico a Pesaro. Ieri mattina, intorno alle 5:00, in piazzale Matteotti, una donna residente nella zona, è stata vittima di una violenza sessuale. L’aggressore, un uomo di 30 anni originario del Bangladesh e residente a Vallefoglia, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri.

A lanciare l’allarme alcuni residenti, che hanno sentito le urla della donna provenire da un chiosco situato nella piazza. I militari sono intervenuti fermando l’uomo mentre cercava di abusare della vittima. L’aggressore è stato immediatamente arrestato e portato in caserma. La vittima, una donna sudamericana di circa 45 anni, era in stato di forte choc emotivo.



Terrorizzata e sotto choc è stata portata all’ospedale di Pesaro, dove è stata medicata e refertata. Prove importanti da portare in sede processuale. I contorni della vicenda sono ancora da definire. Non è chiaro se i due si conoscessero o meno.