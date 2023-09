ANCONA – Un atto dovuto, ma anche la possibilità di fare chiarezza su quello che è successo nel tardo pomeriggio di mercoledì a Marzocca.

La procura di Ancona ha aperto un fascicolo per omicidio stradale: obiettivo stabilire l’esatta dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita un bambino di 10 anni, Francesco Lignola, travolto da un’autovettura mentre si trovava in sella alla sua bici all’altezza dell’incrocio tra via Resistenza e via dei Liguori.



Il piccolo è stato colpito da una Volkswagen Passat, guidata da una 41enne della zona. La donna ha riferito agli agenti di non averlo visto, il bambino sarebbe sbucato all’improvviso dall’incrocio.



Oltre al racconto della donna, la polizia locale ha raccolto diverse testimonianze. Queste unite alle rilievi effettuati sul posto dalla polizia locale permetteranno di capire se sia trattato solo di una tragica fatalità o se vi siano delle responsabilità nella morte del piccolo Francesco.



La bicicletta e l’auto sono sotto sequestro per gli accertamenti del caso. Il magistrato ha trattenuto anche la salma del minore: non sarà eseguita nessuna autopsia, ma solo un esame esterno del corpo per confermare che la morte è stata causata dall’incidente stradale. Francesco era finito contro un vetro della vettura, riportando un trauma toracico e uno alla testa. Arrivato in gravissime condizioni all’ospedale regionale di Torrette, è spirato poco dopo.



La salma verrà restituita alla famiglia nelle prossime ore, i funerali dovrebbero svolgersi tra martedì e mercoledì prossimi.

Nel frattempo la comunità di Marzocca resta sotto choc per la tragedia di Francesco. Ieri sera, in parrocchia, i residenti si sono riuniti per una veglia di preghiera, mentre il prete della frazione e uno psicologo hanno visitato l’Istituto Belardi, dove il bimbo aveva iniziato da pochi giorni la prima media. L’Olimpia Marzocca, locale società di calcio, ha annullato tutte le gare sportive – dalla prima squadra ai più piccoli – in programma per il fine settimana, come segno di vicinanza alla famiglia e nel rispetto del lutto.