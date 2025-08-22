POTENZA PICENA – Terribile schianto oggi poco dopo le 18 sulla strada Regina tra Potenza Picena e Porto Recanati. Per causa ancora in fase di accertamento una moto e un’autovettura si sono scontrate. Nell’impatto ad avere la peggio il motociclista, un uomo di 59 anni di Recanati. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare.



I primi sanitari giunti sul posto, la Croce gialla di Recanati e la Croce verde di Civitanova, avevano allertato anche l’eliambulanza. L’elicottero del soccorso è però ripartito vuoto: il 59enne versava in condizioni disperate e, nonostante tutti i tentativi di rianimarlo, i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto per ricostruire le cause dell’incidente due pattuglie della polizia locale di Porto Recanati e Potenza Picena.