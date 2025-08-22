Dopo la conclusione della votazione interna sulla lista e sui candidati, è stata presentata oggi nella sede elettorale di Ancona la lista del Movimento 5 stelle, che rientra tra le sette della coalizione di centrosinistra che sostiene la candidatura a presidente della Regione Marche di Matteo Ricci.

"Voglio dire grazie per il lavoro fatto, per aver impostato nel tavolo della coalizione un metodo che ci ha portato ad arrivare a un accordo. – ha detto Ricci durante la presentazione della lista – Mai le forze democratiche si erano presentate così unite, si tratta di un risultato vero. Ci siamo trovati subito sui temi della salute e su quelli economici".

Secondo quanto annunciato da Giorgio Fede, deputato marchigiano del Movimento 5 stelle, ieri gli iscritti al M5s si sono espressi in modo favorevole sulla lista dei candidati delle varie circoscrizioni. "Ha detto sì l'82% dei nostri iscritti. – ha detto Fede – E vuol dire che la scelta fatta è quella giusta. Noi come Movimento siamo garanzia del cambiamento". Alla presentazione era presente anche Marta Ruggeri, consigliera regionale del M5s negli ultimi cinque anni e ora candidata capolista per il Movimento nella circoscrizione di Pesaro Urbino.

"Sono contenta che il percorso di affiancamento con il Pd iniziato in Regione, in questi anni di opposizione, abbia avuto uno sbocco in questa ampia alleanza. – ha sottolineato Ruggeri – E sono felice che sia Ricci il garante di questo programma".

I candidati nella provincia di Ancona sono Sergio Romagnoli, Ivana Camilletti, Francesco Prosperi, Daniela Pieragostini, Damiano Ragnini, Rossana Moretti, Ruggero Fittaioli, Annamaria Mazzoni e Giacomo Furlani. Nella provincia di Ascoli Piceno Massimo Tamburri, Dora Cruciani, Antonio Riccio e Maria Uva. Nella provincia di Fermo Stefano Fortuna e Silvana Emili. Nella provincia di Macerata Roberto Cherubini, Jacqueline Diaz Mercedes, Domenico Luciani, Natascia Dernowski, Monaldo Moretti e Alessandra Giuggioloni. Infine, nella provincia di Pesaro Urbino, Marta Ruggeri, Lorenzo Lugli, Francesca Frenquellucci, Giovanni Fontana, Giovanna Bruscolini, Pierluigi Ferraro e Mattia Galeazzi.