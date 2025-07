ANCONA – La nave Life Support di Emergency ha salvato altre 21 persone che si trovavano su un’imbarcazione in difficoltà nelle acque internazionali della zona “Search and rescue” (Sar) libica. Lo annuncia la ong: l’imbarcazione approderà al porto di Ancona – assegnato dalle autorità italiane – sabato 26 luglio intorno alle 13. Tra le persone a bordo, fa sapere Emergency, ci sono due donne, una delle quali incinta al nono mese, e 15 ragazzi minori non accompagnati “Abbiamo attualmente a bordo 71 persone, tutti sono molto provati dal viaggio ma fortunatamente al momento nessuno presenta criticità cliniche. – afferma Serena Buzzetti, a capo del team medico della Life Support di Emergency – Prolungare la permanenza delle persone soccorse a bordo della Life Support, come in questo caso visto il porto assegnatoci per lo sbarco, significa procurare loro ulteriore stress e disagio. Invece i naufraghi, specie la donna al nono mese di gravidanza, dovrebbero arrivare a terra il prima possibile per poter ricevere tutte le cure di cui hanno bisogno”.