Sorrisi, sound, storie e sapori sotto le stelle di Polverigi. Giovedì 24 Luglio torna a Villa Nappi “Caffè Teatro”, Festival che coniuga Cabaret a grandi emozioni. Terza serata dell’edizione 2025, dopo i sold out delle prime due serate.

Tra i protagonisti del format targato Associazione Inteatro e Comune di Polverigi, saranno Piero Massimo Macchini con la sua inconfondibile comicità in salsa marchigiana e il Mago-Ventriloquo Andrea Morbidoni. Non mancheranno momenti di grande musica, con il Poli-strumentista Paolo Principi, Direttore Musicale di Caffè Teatro, affiancato per l’occasione dalla splendida voce di Lisa Primavera, già protagonista a Umbria Jazz.

L’evento è seguito come l’anno scorso dalle telecamere di èTV canale 12 con immagini e interviste. La copertura Social è garantita dai colleghi di Osimo Web, con Lino Totaro e Riccardo Pomi. A condurre il nostro Maurizio Socci con Rossella Fiorani, Miss Italia Coraggio 2017.

“L’edizione di quest’anno vuole divertire il pubblico ma anche farlo riflettere – spiega il Sindaco di Polverigi Daniele Carnevali – vogliamo lanciare un inno alla vita in tutte le sue sfaccettature. Grazie al nostro main sponsor Eco Demolizioni, ogni sera ospitiamo un testimone di coraggio oltre ogni difficoltà. Dopo Piero Massimo Macchini e Stefano Tacconi, giovedì 24 Luglio avremo con noi Laura Marziali, che saprà emozionare il pubblico con il suo messaggio di vita, che ha avuto l’onore di condividere al Senato e alla Camera dei Deputati”.

Conosciuta e seguitissima sui social come “lauraladaphne”, si tratta di una giovane capace di affrontare la malattia oncologica e raccontarla al mondo con onestà e, quando possibile, col sorriso. Laura e’ stata scelta per testimoniare la battaglia quotidiana per i diritti dei malati in #Parlamento. I suoi messaggi di vita e di speranza vi aspettano giovedì prossimo a Polverigi, tra i sapori e le stelle di Villa Nappi.

“Cabaret, speriementazione, ma anche socialità e buone degustazioni. LA ricetta di Caffè Teatro è questa. Un sentito ringraziamento al nostro pubblico, che ci ha regalato finora tutti sold-out – commenta il Presidente di Associazione Inteatro Cristiano Lassandari – a conferma di un progetto che piace perché sa unire sorriso e sentimento. Grazie anche ai volontari della Pro Loco di Polverigi, senza i quali Caffè Teatro non sarebbe possibile”.

Una decina di posti rimasti per la serata del 24 Luglio. Prenotare è facilissimo, basta cliccare qui:

https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=593702&InstantBuy=1&CallingPageUrl=http%3a%2f%2fwww.liveticket.it%2fcaffeteatro