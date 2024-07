Giovedì 25 Luglio torna a Villa Nappi di Polverigi “Caffè Teatro”. Il Format, rilanciato dopo il successo degli anni ’80 per volontà del Sindaco Daniele Carnevali e del Presidente di Inteatro Cristiano Lassandari, viaggia deciso verso il terzo sold out di fila dopo il successo delle prime due serate, che hanno visto tra gli altri sul palco il comico Piero Massimo Macchini, il Violinista Marco Santini, l’imprenditore Simone Terreni e l’artista Nazareno Rocchetti, oltre ai comici della Scuola “Magnasarache”.

E’ proprio questa varietà di contenuti che sta decretando il successo del Festival, che si concluderà il 2 Settembre in Piazza a Polverigi. Caffè Teatro è infatti un mix di storie, sorrisi, cabaret e musica. Il tutto condito dai sapori e di eccellenze enogastronomiche marchigiane proposte dal Ristorante Villa Nappi.

Anche la serata del 25 Luglio viaggia decisa verso il sold out. Poche le anticipazioni trapelate: tra i punti fermi la conduzione di Glelany Cavalcante, Già Miss Italia Sorriso 2022 ora imprenditrice e modella (affiancata da Maurizio Socci di èTV, ndr), con l’accompagnamento musicale del polistrumentista Paolo Principi. A sfidarsi per il contest di comicità saranno il cabarettista Diego Fazi e il duo comico Frankie e Dona.

Tra gli ospiti il Sindaco di Ancona Daniele Silvetti, l’Arcivescovo di Ancona Osimo Mons. Angelo Spina e una cabarettista top secret, definita sulla Pagina facebook di Caffè Teatro “la vecchietta per eccellenza della comicità marchigiana”. Il nome verrà svelato nelle prossime ore. Come nelle precedenti serate, non mancheranno storie da ascoltare con interesse, come quella del grande Giornalista Massimo Carboni, per anni voce del Basket alla radio e inviato di numerose olimpiadi, e del calciatore polverigiano doc Mattia Santoni.

A completare il quadro un tocco imperdibile di talento e bellezza, garantito dalla cantante Elena Solazzi.

Appuntamento giovedì 25 Luglio con Caffè Teatro, ultimi biglietti disponibili su liveticket.it all’indirizzo qui:

https://www.liveticket.it/caffeteatro