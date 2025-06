Cabaret, storie e personaggi, con una particolare attenzione ai temi del sociale. A Polverigi torna, dopo il successo dell’edizione 2024, il format “Caffe’ Teatro”. Un festival tra sorrisi e brindisi sotto le stelle, che l’anno scorso ha registrato sette “sold out” grazie ai tanti sorrisi, alla musica e a sapori che hanno accompagnato la conduzione di Maurizio Socci e di Miss Universo Italia Glelany Cavalcante.

“Sarà difficile migliorare una formula che il pubblico ha tanto gradito, ma ci proveremo – ha annunciato il Sindaco Daniele Carnevali. L’obiettivo non cambia: far passare al pubblico una serata piacevole, fatta di sorrisi, di musica e storie. Quest’anno due importanti novità. Anzitutto il tema sociale, grazie al supporto del main sponsor Eco-Demolizioni, molto attento alle storie delle persone più fragili e dei bambini speciali, avremo ogni sera una testimonianza di coraggio oltre ogni disabilità, e soprattutto di amore per la vita. Poi gli spazi: l’anno scorso tante persone erano rimaste deluse nel non riuscire a partecipare alle serate per i continui sold out. Quest’anno abbiamo incrementato le sedute di circa il 30 % e studiato una nuova logistica per garantire una migliore visibilità degli spettatori, oltre a prevedere l’apertura e la chiusura della rassegna in Piazza Umberto I° ”.

“7 serate, 7 sold out, più di mille spettatori dal vivo,18 ore di diretta televisiva e Facebook, 478 mila persone raggiunte via social, 15 servizi televisivi dedicati, 30 artisti sul palco, la sfida dell’anno scorso è stata vinta – sottolinea il Presidente di Inteatro Cristiano Lassandari – di fronte a questi numeri era doveroso ringraziare il pubblico con una seconda stagione. Inteatro conferma così il suo stile, fatto di sperimentazione, cultura e ricerca di talenti, nel solco del teatro d’avanguardia. Avremo tante sorprese, certamente, ma anche numerose conferme, dal direttore Musicale Paolo Principi alla collaborazione con èTV Canale 12 e Osimo web, che cureranno riprese e servizi tv e social.

Appuntamento a partire dal 26 Giugno: prima serata in piazza, sul sagrato della Chiesa di Sant’Antonino Martire. Sul palco Ivan Cottini, il ballerino malato di sclerosi multipla conosciuto a livello nazionale grazie alle sue performances nelle trasmissioni “Amici di Maria de Filippi” e al “Festival di San Remo”. Ad accompagnarlo il violino del Maestro Marco Santini. Madrina della serata (accanto a Maurizio Socci, ndr) come co-conduttrice dell’edizione 2025, sarà Rossella Fiorani, Miss Italia Coraggio 2017, modella e indossatrice che vive con grande coraggio una menomazione alle mani che affronta dalla nascita. i sorrisi sul palco saranno garantiti da Magico Alivernini e da Elisabetta Sabatini, vincitrice dell’edizione 2024 del Festival.

“Caffe’ Teatro” ha visto negli anni passati calcare il palco polverigiano personaggi come Paolo Hendel, Bustric, I Gemelli Ruggeri. Questi solo alcuni dei talenti passati per il chiostro di Villa Nappi. “Grazie alla collaborazione con Inteatro e la Pro Loco che ci da una grossa mano negli aspetti organizzativi, continueremo a proporre serate che sapranno mixare cabaret, grandi interviste e il piacere di stare in compagnia sotto le stelle di Villa Nappi.