ANCONA – E’ ancora in corso da stamattina l’audizione ispettiva degli esperti del Centro nazionale del sangue (Cns) nei laboratori dell’Officina del Sangue nel Dipartimento interaziendale regionale di medicina trasfusionale (Dirmt) dell’ospedale di Torrette di Ancona nell’ambito dei controlli scattati dopo il caso delle sacche di plasma sprecate.



Proprio per comprendere che cosa non abbia funzionato nello stoccaggio delle sacche (323 quelle ufficialmente gettate), il Cns, che fa capo all’Istituto superiore di sanità (Iss), ha avviato l’istruttoria che poi è stata resa nota alla responsabile del Dirmt, la dottoressa Giovanna Salvoni, e al direttore del Dipartimento salute della Regione Marche, Antonio Draisci. Gli ispettori stanno esaminando documenti e acquisendo informazioni per far luce sulla vicenda.

