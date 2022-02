In calo incidenza e ricoveri causa Covid nelle ultime 24 ore nelle Marche. I nuovi casi sono 1858, il 40,8% dei test analizzati.

Dei nuovi casi, 497 si sono registrati in provincia di Ancona, 362 a Macerata, 340 a Fermo, 319 nel Pesarese, 263 ad Ascoli, 77 in persone residenti fuori regione.

Scende l’incidenza del contagio per 100mila abitanti, a quota 820 (ieri 888).

Calano i ricoveri, sette vittime in un giorno

Diminuiscono anche i ricoveri totali: sono 294 (-9 in 24ore). Nel dettaglio, sono 31 in terapia intensiva (invariato), 65 in semi intensiva (+1), e 198 nei reparti non intensivi (-10). Sono 20 le persone nei pronto soccorso della regione (-8 in in un giorno).

Sette le vittime registrate nell’ultima giornata: la più giovane, un 69enne di Ancona, la più anziana, una 98enne di Ancona. I decessi totali dall’inizio della pandemia sono 3568.