SENIGALLIA – Tragedia nel pomeriggio a Senigallia, dove una donna di 76 anni ha perso la vita in un incendio.

Il rogo si è sviluppato intorno alle 15 in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Di Vittorio. I residenti, visti il fumo e le fiamme che uscivano da una delle finestre, hanno subito chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, l’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica del 118.

I vigili del fuoco sono subito entrati nell’appartamento, soccorrendo la donna e portandola all’esterno. L’anziana, priva di sensi era in arresto cardiaco, I medici hanno iniziato un lungo massaggio cardiaco, durato circa un’ora.



Trasportata in gravissime condizioni all’ospedale di Senigallia, l’anziana è deceduta poco dopo. Per lei non c’è stato nulla da fare

I vigili del fuoco sono ancora sul posto, impegnati per spegnere le fiamme, evitando così il propagarsi dell’incendio ad altre abitazioni. Intanto l’intero condominio è stato evacuato per sicurezza.