Un contratto della sanità privata peggiorativo. E’ quello che continua ad essere applicato ai lavoratori di Villa Adria nonostante le proteste sindacali in atto da mesi. Fp Cgil e Fp Cisl chiedono l’applicazione del contratto sanità privata ospedaliera, le prestazioni offerte dalla struttura sono spesso in continuità con quelle del nosocomio di Torrette: un passaggio che, per i lavoratori, significa dai 200 ai 400 euro in più in busta paga al mese.

Ecco perché i sindacati hanno deciso di avviare questa mobilitazione: già dal 17 ottobre ci sono state iniziative di sciopero, quindi il 3 e il 4 novembre. Infine, oggi, 21, e domani, 22 dicembre: terza proclamazione consecutiva di sciopero.

Domani, 22 dicembre, in occasione della seconda giornata di sciopero, si terrà un sit-in ad Ancona, in piazza del Plebiscito, a partire dalle ore 11, cui farà seguito l’incontro con il Prefetto.