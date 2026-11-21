Una nuova perturbazione è in arrivo sulle Marche nella giornata di domenica. La protezione civile ha diramato sull’intero territorio regionale l’allerta gialla per vento, che diventa arancione nelle aree interne del centro e del sud regione. In arrivo su anche precipitazioni diffuso e un generale abbassamento delle temperature.



Se domani mattina sono previste solo deboli piogge, dal pomeriggio il quadro cambierà sensibilmente con una forte intensificazione dei venti. Le raffiche raggiungeranno l’intensità di tempesta o tempesta violenta sui settori montani e alto collinari delle aree interne centrali e meridionali (nelle zone 3 e 5, tra il Fabrianese, l’area di Camerino e l’entroterra fermano-ascolano).



Sul resto del territorio regionale il vento soffierà con forza di burrasca o burrasca forte. In serata la rotazione dei flussi da nord-ovest interesserà anche la fascia costiera, colpendo in particolare il litorale centro-settentrionale (tra Pesaro, Senigallia e Ancona) con raffiche di vento forte o burrasca.



L’ondata di maltempo persisterà fino alle prime ore di lunedì, soprattutto nelle aree interne centro-meridionali e sulla costa sud, per poi andare ad attenuarsi nell’arco delle successive 48 ore.