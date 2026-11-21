ANCONA – È morto all’età di 76 anni Massimo Palazzesi, presidente di Acquambiente Marche, società a partecipazione pubblica che si occupa della gestione dell’acqua potabile nei Comuni di Cingoli, Filottrano, Sirolo e Numana.



“Ieri mattina, alle 10.14, mi hai chiamato per parlarmi di un problema del tuo territorio. Stamattina ho riguardato quell’ora sul telefono. Continuo a pensare a quella telefonata, al fatto che anche ieri il tuo pensiero fosse per Numana e per la sua gente. – ha scritto in una nota di cordoglio l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Giacomo Bugaro – Eri più grande di me. Abbiamo condiviso tanti anni di politica e, in quegli anni, sei diventato per me un amico vero. Eri una persona mite, sempre pronta ad ascoltare e a dare una mano. Tenevi alle amicizie e sapevi farlo sentire anche nelle piccole cose. Amavi la politica perché ti dava la possibilità di fare qualcosa per gli altri. E amavi Numana, il paese in cui eri nato, di cui sei stato sindaco e al quale hai dedicato la vita. Chi ti conosceva sa quanta parte di te ci fosse in quell’impegno quotidiano, anche per le cose di cui magari nessuno si sarebbe accorto”.