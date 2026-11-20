FIASTRA – Frana nel primo pomeriggio di oggi sulla provinciale 58 “Lago di Fiastra”, nel Maceratese: la strada è chiusa al transito dopo uno smottamento che ha fatto cadere massi sulla carreggiata. Lo riferisce la Provincia di Macerata, che gestisce l’arteria.



Il movimento franoso, spiega l’ente, è legato alle intense piogge e alle forti raffiche di vento degli ultimi giorni, che hanno creato criticità anche in altri tratti della rete stradale provinciale.



Il presidente della Provincia e i tecnici stanno seguendo la situazione per valutare l’entità del dissesto e stabilire gli interventi necessari a mettere in sicurezza sia la strada sia il versante interessato dalla frana.



La chiusura, precisa la Provincia, serve a tutelare gli automobilisti dal rischio che altro materiale si stacchi e finisca sulla carreggiata. Non è indicata una data per la riapertura: l’ente assicura che avverrà “nel più breve tempo possibile”, compatibilmente con le verifiche tecniche e con le condizioni operative