Quindici appartamenti ad affitto calmierato per anziani, giovani, famiglie e persone con disabilità lieve. Parte ad Ancona il cantiere per il progetto di co-housing intergenerazionale e sociale nell’immobile di proprietà comunale di via Ciavarini, tra il Piano San Lazzaro e le Grazie, un tempo sede degli ambulatori del distretto sanitario e inutilizzato da anni. Gli alloggi saranno disponibili, secondo le previsioni, nel 2027. L’investimento, di oltre 311 mila euro, sarà interamente sostenuto dalle cooperative sociali Polo9 e Spazio Comune. L’obiettivo è rispondere ai bisogni abitativi e contrastare la solitudine, dando vita a una piccola comunità fondata sulla condivisione e sul reciproco aiuto, con il supporto di un portiere sociale.