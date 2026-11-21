ANCONA – “La cricca che emerge dalle intercettazioni ha contribuito a sostenere la campagna elettorale del centrodestra marchigiano? E quale intreccio c’è stato tra appalti, ricostruzione e consenso politico?”. Lo scrivono in una nota congiunta i gruppi di minoranza del Consiglio regionale delle Marche (Pd, M5s, Avs, Progetto Marche e Lista Ricci) che chiedono l’istituzione di “una commissione d’inchiesta regionale” in merito all’indagine sulla ricostruzione.



“Le intercettazioni restituiscono un quadro inquietante: interlocuzioni con esponenti politici, pressioni su dirigenti, appalti milionari, iniziative e cene elettorali. Un sistema che, stando a quanto emerge, cercava sponde e risposte a più livelli. Non spetta a noi formulare giudizi penali, ma è impossibile ignorare la dimensione politica di ciò che sta venendo alla luce. E soprattutto non possiamo liquidare tutto come una vicenda di singoli. – aggiungono – Mentre i terremotati aspettavano risposte e cantieri, c’è chi, secondo le ricostruzioni investigative, coltivava relazioni, chiedeva interventi e cercava interlocutori nei luoghi del potere. È legittimo domandarsi se risorse, appalti e visibilità legati alla ricostruzione e alla sanità siano stati utilizzati, o anche solo intrecciati, con dinamiche di sostegno elettorale. I marchigiani hanno diritto a sapere se il potere pubblico è stato piegato a interessi diversi da quelli delle comunità. E chi governa ha il dovere di consentire che questa verità venga cercata, non ostacolarla”.