ASCOLI PICENO – Autunno caldo, crisi idrica, difficoltà nel reperire l’acqua. Si corre ai ripari nel Piceno: “Considerato l’attuale periodo di decrescita delle portate erogate dalle principali sorgenti gestite dalla Ciip – chiarisce la società che gestisce la preziosa risorsa nel territorio -, si comunica che, a partire da lunedì 23 ottobre, potranno essere attivati tutti gli impianti di soccorso presenti nel territorio sulla base della richiesta idrica da parte delle utenze gestite”.

La fase di allarme raggiunge addirittura il secondo stadio del codice rosso. “Si ribadisce che, data l’estrema precarietà delle fonti di approvvigionamento, non si esclude che possano verificarsi temporanei disservizi soprattutto nelle zone allacciate direttamente al sistema di adduzione principale”, continua la Ciip.

Qualche raccomandazione: “Si consiglia agli Uffici pubblici, all’utenza civile, commerciale, produttiva e sanitaria, di porre particolare attenzione alla manutenzione degli impianti ad autoclave (serbatoi e pompe), ove presenti e, nel caso in cui non siano ancora attivati o non si disponga degli stessi, di provvedere alla loro immediata installazione/messa in esercizio”.