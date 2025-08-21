Attenzione massima sulla sanità per rimediare alla "débâcle" degli ultimi anni, associata alla necessità di creare una cultura di governo che sappia guardare lontano nel tempo, chiedendosi che cosa saranno nel Marche nel 2055. Con queste intenzioni è stata presentata oggi, nella sede elettorale di Ancona, la lista riformista e di centro "Progetto Marche vive", una delle sette della coalizione di centrosinistra che sostiene la candidatura a presidente della Regione Marche di Matteo Ricci.

"La lista tiene insieme grandi competenze del mondo sanitario. – ha detto Ricci durante la presentazione della lista – Nelle Marche ci sono circa 150mila persone che, non trovando risposta nel pubblico e non avendo soldi per il privato, rinunciano alle cure o le rinviano. La situazione è peggiorata negli ultimi cinque anni".

Tra i candidati a consigliere nella lista "Progetto Marche vive" c'è Michele Caporossi, ex direttore dell'Azienda ospedaliera universitaria ospedali riuniti di Ancona. "Abbiamo voluto mettere l'attenzione, come forza moderata, sulle soluzioni che ci sono per uscire da questa situazione. – ha detto Caporossi – Per noi quello che deve caratterizzare la coalizione che sostiene Ricci è cultura di governo. Quando Meloni annuncia la Zes vuole dire 'cassa del Mezzogiorno' per noi, ma i marchigiani hanno sempre affermato la cultura non dell'assistenzialismo, ma del darsi da fare per creare valore, ricchezza, lavoro e impresa".

"L'immobilismo in alcuni settori ha prodotto delle disuguaglianze, non solo sulla sanità, ma anche sulle fragilità, come le famiglie con anziani e con disabili. – ha detto Fabiola Caprari, candidata alla carica di consigliera regionale e segretaria regionale di Italia Viva – Questa Regione si è dimenticata del sociale, non c'è un assessore e si sono incrementati i problemi".

I candidati della lista sono, per la circoscrizione di Pesaro Urbino, Valeria Bartocci, Barbara Cottini, Heidi Morotti, Andrea Sartori, Brenno Trufelli detto Brenno, Agostino Vastante ed Etienn Lucarelli. Per la circoscrizione di Ancona Giacomo Guida, Michele Caporossi, Maria Paola Cassarani, Giacomo Guida, Giuseppe Manzotti, Massimo Marcellini, Francesca Rosati, Tommaso Sanna, Giuseppina Siracusa Petracca detta Pina. Per la circoscrizione di Macerata Marco Basilissi, Nicola Caporaletti, Michela Meschini, Ulderico Orazi, Rosita Platinetti, e Rachele Tacconi. Per la circoscrizione di Fermo Maria Rosaria Borriello, Stefano Cencetti, Anna Maria Isidori, Gaetano Massucci. Infine, per la cirscoscrizione di Ascoli Piceno Luciana Barlocci, Mario Maresca, Flavio Ottalevi e Ida Romani