PESARO – A prendere fuoco sarebbe stata una fonte d’innesco in mezzo ai rifiuti per l’incendio avvenuto stanotte in un container compattatore nel centro trattamento rifiuti di Multiservizi, in via Toscana a Pesaro. Il rogo è stato tempestivamente affrontato dai Vigili del Fuoco del comando pesarese, intervenuti sul posto, alle 3 di notte, con un’autobotte. Il container è stato poi svuotato e il lavoro dei Vigili del Fuoco è proseguito con lo smassamento e spegnimento del materiale che si trovava all’interno.