PESARO – Durante un processo per direttissima a Pesaro, l’imputato dà in escandescenza e viene chiamata l’ambulanza e la polizia per fermarlo, sul posto anche i carabinieri. L’episodio avvenuto questa mattina. L’uomo, un cittadino italiano di origine straniera, si trovava lì in quanto arrestato, la sera prima, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

La persona in questione è un soggetto già noto alle autorità con problemi psichiatrici conclamati. Nella serata di ieri era entrato in un hotel del lungomare pesarese in evidente stato confusionale molto agitato rompendo alcune suppellettili del locale. È stata così allertata la polizia che, intervenuta sul posto, ha provato a fermare l’uomo. Quest’ultimo ha opposto resistenza all’arresto provocando anche delle lesioni a un agente.

Durante il processo, in corso questa mattina, è apparso agitato nuovamente, a tal punto da dare in escandescenza nell’aula di tribunale durante la direttissima e costringendo così le forze dell’ordine (polizia e carabinieri) ad intervenire nuovamente, con l’ausilio del personale sanitario. Immobilizzato il soggetto su una barella è stato poi preso in carico dall’ambulanza.