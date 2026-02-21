JESI – Un incendio si sviluppa nel sottotetto di una palazzina di due piani, danneggia il tetto e anche i locali sottostanti, in una palazzina di due piani che non sarà fruibile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. E’ accaduto stamattina in via Zara a Jesi (Ancona) dove sono intervenuti, dopo le 8, i vigili del fuoco.

La squadra di Jesi e quella di Ancona, sono intervenute con sei automezzi tra cui un’autoscala, e hanno spento l’incendio, mettendo poi in sicurezza dello stabile. Non si registrano persone coinvolte nella struttura che, in ogni caso, è stata dichiarata non fruibile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.