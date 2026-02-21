POLLENZA – Un litigio violento con la madre, in casa a Pollenza, e poi la fuga disperata. Ieri sera, intorno alle 21.40, un ventenne del paese, per cause in corso di accertamento, ha picchiato sua madre. Erano soli in casa, il marito della donna con il figlio maggiore erano usciti.

A cena ci sarebbe stata una discussione. All’improvviso la vicina ha sentito gridare e chiedere aiuto, così ha chiamato subito i soccorsi e il marito della donna. Nel frattempo il figlio ventenne, dopo averla aggredita, probabilmente sotto choc per aver ridotto la mamma in quel modo, è scappato di casa senza prendere neanche il cellulare.

Ultimo avvistamento dell’auto, una Mercedes classe A, a Civitanova ieri sera, poi niente. Il veicolo poco fa è stato ritrovato al porto. Ora sono in corso le ricerche da parte di carabinieri e sommozzatori, con un grande spiegamento di forze.

Il cellulare del ragazzo è stato sequestrato per vedere se possa aver lasciato messaggi a qualcuno. È stato informato il sostituto procuratore Enrico Riccioni. La madre è in coma con la mascella fratturata, la prognosi è riservata ma non è in pericolo di vita. Quando ieri sera il marito si è precipitato a casa per capire cosa fosse successo, l’ha trovata in bagno priva di sensi.