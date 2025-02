SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Poco dopo la mezzanotte i vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto sono intervenuti per l’incendio di due auto a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro. Dapprima in zona lungomare e successivamente in una traversa della Valtesino.



In entrambi i casi per estinguere le fiamme gli operatori dei vigili del fuoco hanno usato un liquido schiumogeno. Sul posto i carabinieri che stanno effettuando stamani ulteriori accertamenti per verificare se fra i due roghi ci sia un collegamento o se si tratti di episodi distinti