MONTEGALLO – Due milioni di euro per la rinascita della piscina comunale di Balzo di Montegallo (Ascoli Piceno). La Conferenza regionale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riparazione dei danni da sisma e per la riqualificazione dell’area antistante l’edificio adibito a bar e servizi.

L’intervento, finanziato con un contributo complessivo di 2 milioni e 85mila euro, rientra nel Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma.”L’approvazione del progetto rappresenta un passo concreto verso la rinascita di uno spazio strategico, simbolo di aggregazione non solo per Montegallo, ma per l’intero territorio montano dei Sibillini colpito dal sisma”, ha spiegato il commissario alla ricostruzione Guido Castelli.

Il progetto prevede il risanamento delle parti compromesse, la sostituzione della pavimentazione, l’adeguamento degli impianti e la realizzazione di una nuova copertura telescopica in alluminio, con pannelli in vetro e policarbonato e impianto fotovoltaico integrato. “È un’opera fondamentale per il rilancio turistico ed economico del territorio: non solo riparazione dei danni, ma una concreta opportunità di rinascita”, ha commentato il sindaco di Montegallo, Sante Capanna.