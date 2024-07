MONTECASSIANO – Un ragazzo di soli 14 anni ha perso la vita stanotte in uno schianto in scooter avvenuto nella zona industriale di Montecassiano, nel Maceratese. Il ragazzino era insieme ad altri giovanissimi quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo sul marciapiede ed è andato a schiantarsi contro un palo. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari giunti sul posto. Al lavoro anche i Carabinieri.