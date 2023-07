MONTECAROTTO – Brutto incidente agricolo questa mattina intorno alle 11.30 in contrada Taragli a Montecarotto dove un uomo è rimasto ferito nel ribaltamento del suo trattore.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Arcevia.



L’uomo è stato liberato dai vigili del fuoco e trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette in codice rosso. Le suo condizioni sono gravi, ma è rimasto sempre cosciente durante il trasporto e non sarebbe in pericolo di vita.