ANCONA – Ancora un grave incidente in A14, questa volta tra Ancona Nord e Montemarciano, al km 208 in direzione nord. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30, coinvolte un mezzo pesante e tre vetture. Secondo le prime ricostruzioni sembra si sia trattato di un tamponamento. Sul posto i vigili del fuoco di Ancona e gli uomini del 118.



Per un uomo di 75 anni di Chiaravalle purtroppo non c’è stato nulla da fare. E’ morto tra le lamiere del suo veicolo. Grave la moglie, trasportata in eliambulanza in gravissime condizioni in codice rosso a Torrette. La loro vettura è rimasta schiacciata tra il tir e una seconda auto.

Altri due feriti, tra cui il conducente del tir, sono stati trattati sul posto.

A causa dell’incidente al momento si è registrata una coda di oltre tre km tra Ancona Nord e Montemarciano verso Bologna e il traffico è rimasto bloccato fino alle 20.20, quando la circolazione è ripresa ad una sola corsia, per poi essere ripristinato completamente alle 21.15





ARTICOLO AGGIORNATO ALLE 21.30