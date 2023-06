ANCONA – Dopo dieci anni di processo, il caso della così dette “spese facili in Regione” è arrivato oggi alle richieste di condanna da parte della procura.



Il pubblico ministero Ruggiero Dicuonzo le ha chieste per 31 dei 38 imputati a processo per peculato.



La vicenda è quella riferita ai consiglieri regionali e agli addetti ai gruppi consiliari in carica tra il 2008 e il 2012 che, secondo le ipotesi dell’accusa, avrebbero utilizzato soldi pubblici per spese personali. Nel mirino della guardia di finanza erano finiti i costi per libri, pranzi, spostamenti, acquisti di occhiali, donazioni di beneficenza e altro. Soldi per quasi un milione e mezzo di euro.

Tra le richieste di condanna spicca quella del neo sindaco di Ancona Daniele Silvetti, per il quale sono stati chiesti tre anni. Contestate spese tra il 2010 e il 2012, quando Silvetti ricopriva la carica di consigliere regionale e capogruppo in regione (per Futuro e Libertà). Spese di poco superiori a 3mila euro e relative soprattutto a dei contratti di collaborazione.



Tra le 31 richieste di condanna ci sono anche l’attuale presidente del consiglio regionale Dino Latini (Udc, Popolari Marche), tre anni chiesti anche per lui, il parlamentare Mirco Carloni (deputato della Lega), per lui chiesti due anni e 10 mesi di condanna. E il sindaco di Loreto Moreno Pieroni (del partito socialista), anche per lui chiesti due anni e 10 mesi.



Chiesta l’assoluzione invece per Fabio Badiali, Giuseppe Canducci, Massimo Di Furia, Enzo Giancarli, Giuseppe Pieroni e Gino Traversini perché il fatto non sussiste. Prescrizione per Guido Castelli (oggi commissario straordinario al sisma).



Gli imputati hanno sempre rigettato le accuse sostenendo che le spese fatte erano relative al ruolo istituzionale ricoperto.