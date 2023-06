PADOVA – E’ morto per un infarto Denny Pruscino, 42 anni di Folignano. L’uomo si è accasciato in cella dopo una partita di calcetto disputata nella palestra della casa di reclusione di Padova, dove stava scontando una condanna all’ergastolo per l’omicidio del figlioletto Jason.



Il bimbo, di appena due mesi, venne ucciso nel giugno 2011 da Pruscino insieme alla moglie. Il corpicino del piccolo fu abbandonato vicino a un cassonetto a Piane di Morro in provincia di Ascoli Piceno, dopo un episodio di violenza domestica.