ANCONA- Non rispondeva al telefono da qualche giorno il 50enne trovato senza vita in casa in via Sparapani ad Ancona. Un malore fatale in casa, poi la caduta e l’impatto con lo spigolo di un mobile. E’ probabilmente questa la dinamica che ha portato al decesso dell’uomo. Allertati dai vicini sono intervenuti i sanitari della Croce Gialla e i Vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Il decesso risalirebbe a qualche giorno fa. Vicino alla vittima c’era del sangue probabilmente a causa della ferita riportata dall’uomo nella caduta.