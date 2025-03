MONTEMARCIANO – Gravissimo incidente stradale questa mattina in A14 sulla carreggiata in direzione Pescara, tra i caselli di Montemarciano e Ancona Nord. Poco dopo le 10 all’altezza dell’area di servizio Esino Ovest un furgone si è schiantato contro un tir.



Immediati i soccorsi da parte del 118, intervenuto con l’eliambulanza e la Croce Gialla di Falconara, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Segnalati due feriti in gravissime condizioni, uno dei quali è stato trasportato in elisoccorso all’Ospedale Regionale di Torrette, l’altro viene trattato sul posto.



Il traffico al momento (ore 11.15) è bloccato, si registrano code di due km in direzione sud tra Senigallia e Ancona Nord, rallentamenti in direzione nord.





IN AGGIORNAMENTO