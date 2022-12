Sono servite oltre otto ore di intervento dei vigili del fuoco di Fermo per recuperare e salvare un cane da caccia (un segugio maremmano) rimasto intrappolato nella tana di un tasso nella zona di Montegiorgio.

Dopo la segnalazione del cacciatore, i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni alle 10 di stamattina per concludere il salvataggio dell’animale nel tardo pomeriggio: mentre era intrappolato, il cane si lamentava ma ora è in buone condizioni.

Il recupero è stato effettuato in una boscaglia all’interno di una zona rurale. Durante una battuta di caccia il cane si era ‘perso’, infilandosi nella tana di un tasso, un pertugio inclinato nel terreno. I pompieri sono arrivati sul posto, camminando a piedi per una mezz’ora, e poi hanno scavato con pale, picconi e a mano, circa 2 metri cubi di terra per tirare fuori il cane. Un vigile del fuoco si è calato, in sicurezza, dentro la tana per prendere l’animale, tirarlo fuori dal ‘buco’ e portarlo in salvo.