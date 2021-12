ANCONA – Dopo aver scalato qualche marcia, l’Ancona Matelica adesso ha inserito la terza. Tre vittorie consecutive, l’ultima nel derby al Del Conero contro la Vis Pesaro. Altro successo targato Faggioli e dorici che chiudono il girone di andata a 31 punti e nell’alta classifica. Si interrompe dopo quattro risultato utili la striscia della formazione di Banchini.

La Fermana impone il pari al Recchioni all’Entella. I gialloblù hanno trovato il punto con Cognigni che su rigore riprende gli ospiti scappati via con Merkaj.

I risultati

ANCONA MATELICA-VIS PESARO 2-1 (al 18′ pt e all’8′ st Faggioli (AM); al 44′ st Rossi (VP))

FERMANA-ENTELLA 1-1 (al 37′ Cognigni su rig. (F); al 10′ pt Merkaj (E))

Le formazioni

L’Ancona Matelica deve fare a meno di Iannoni squalificato. Al suo posto D’Eramo, l’ex della sfida. Colavitto lascia fuori Moretti e schiera Sereni in attacco. Dall’altra parte c’è dal primo minuto Luca Lombardi, anconetano e in prestito dal Monza.

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Tofanari, Masetti, Iotti, D’Eramo, Gasperi, Delcarro (dal 33′ st Ruani); Rolfini (dal 16′ st Moretti), Faggioli, Sereni (dal 41′ st Bianconi). All. Colavitto

VIS PESARO (4-3-3): Farroni; Piccinini (dal 7′ st Di Sabatino), Pellizzari, Cusumano (dal 1′ st Marcandella), Rubin; Astrologo (dal 25′ st Gucci), Coppola, Lombardi (dal 1′ st Rossi); Tonso, Saccani, Cannavò (dal 40′ st De Respinis). All. Banchini

Arbitro Di Francesco di Ostia Lido

Reti al 18′ pt, all’8 st Faggioli (AM); al 44′ st Rossi (VP)

Note: 2571 spettatori, di cui 149 ospiti

La cronaca

Dopo un minuto Via subito pericolosa con un affondo di Cannavò che rientra dalla linea di fondo e tenta con un cucchiaio di superare Avella. Solo esterno della rete. Una fiammata, ma poi il derby si spegne. Gara equilibrata, tattica, chiusa. Letta in maniera speculare da Banchini per limitare i dorici reduci da due vittorie consecutive rinvigorenti. Al 18′ il punteggio si sblocca: sinistro di Delcarro respinto corto da Farroni, il più lesto di tutti è Faggioli che sigla il suo terzo gol consecutivo, il settimo in campionato, il primo casalingo. Ancora Faggioli poco prima della mezz’ora, diagonale da fuori deviato malignamente in angolo da un difensore vissino. L’Ancona Matelica ha due clamorose palle gol con Rolfini, ma in entrambe è prodigioso Farroni. Al 31′ il nove Dorico gli si presenta davanti imbeccato da Delcarro, cerca di calciargli tra le gambe, ma è mirato. Tre minuti dopo, lanciato da Sereni, tenta di aggirare il portiere pesarese che non si fa superare.

in avvio di ripresa Coppo prova la conclusione dal limite: palla lontana dalla porta di Avella. Risponde l’Ancona Matelica. Faggioli scarica il destro da fuori, a lato di poco. Ma evidentemente è la sua serata, anzi la sua settimana: il 18 biancorosso è al posto giusto nel momento giusto e raddoppia spingendo dentro un cross di Sereni, timbrando la seconda doppietta filata. Può riaprirla la Vis con Astrologo, colpo di tacco di un soffio sul fondo e in posizione regolare in mezzo all’area avversaria. Al minuto 33 l’Ancona Matelica la può chiudere in contropiede con doppio scambio Moretti-Faggioli e Farroni in uscita a sventare su sinistro del primo. Ci prova anche Sereni dal limite, palla che scivola via sul fondo. Nel finale di nuovo Moretti vicino al tris: pallonetto su uscita di Farroni e colpo di testa, respinta dalla difesa della Vis. Che nel finale la riapre dando vita alla speranza con rete siglata da Rossi. Finale tutto da scrivere. Miracolo di Avella su Gucci al penultimo di recupero. Il sigillo sulla vittoria dorica lo marchia Moretti, Via tutta sbilanciata alla disperata ricerca del pareggio, Farroni ad abbandonare la propria porta, sul rilancio la fuga del 17 è imperiosa. Gara, partita e incontro. Terza vittoria consecutiva per la squadra di Colavitto.

Prima della gara l’omaggio del Del Conero e di Ancona a Giampaolo ‘Pali’ Giampaoli.