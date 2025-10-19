La magia di MArCHESTORIE: dalle Grotte di Frasassi, con Orfeo e Euridice, a Servigliano, sulle tracce di Circe, passando per Numana e l’amore tra il mare e i pescatori.

Venerdì le telecamere di ÈTv Marche hanno raccontato la chiusura di un percorso a tappe sul concetto di “Nostos”, ovvero il “ritorno”. Guidati dal carisma attoriale misto a straordinaria abilità di autore di Paola Giorgi, direttrice di Bottega Teatro Marche, si sono ritrovati a confronto Gilberto Santini, Direttore di Amat, Paola Marchegiani, Dirigente Settore Turismo della regione marche e Marco Rotoni Sindaco di Servigliano.

Luogo “Ideale” in tutti i sensi, per l’incontro, il Foyer del nuovissimo Teatro Ideale di Servigliano, ricostruito, anzi, visto il tema dell’incontro, “ritornato” a nuova vita grazie a fondi intercettati dal Commissario alla Ricostruzione Post Sisma Guido Castelli. “Un lavoro di squadra – ha salutato attraverso un video messaggio il Senatore – grazie alla lungimiranza delle amministrazioni del territorio, possiamo fare la differenza”.

Tema del dibattito, che ha visto la presenza e la partecipazione tra gli altri anche dei sindaci di Belforte Piceno e Monteleone di Fermo, il ruolo dei teatri oggi, nelle comunità locali quando nella rete sociale, economica, turistica dei nostri territori. Ha fatto seguito un misto di sapori e di emozioni, con lo spettacolo presso il Teatro Ideale “Su Circe” di e con Cesare Catà, con Paola Giorgi, canto e musica di Ludovica Gasparri e Anna Greta Giannotti.

