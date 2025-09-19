ANCONA – Il cuore della piccola Rebecca, di appena un anno, ha smesso di battere ieri. La piccola era rimasta ferita in un incidente sabato scorso a Recanati all’incrocio tra via Nazario Sauro e via Bravi. L’auto su cui viaggiava la sua famiglia si era scontrata con un’altra vettura, finendo contro un albero.



La piccola era stata trasportata d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Salesi di Ancona. Quando era stata ricoverata, le sue condizioni non sembravano gravi, ma si sono aggravate nel corso dei giorni seguenti. Ieri la tragica notizia. Il funerale sarà celebrato domani, sabato 20 settembre, alle ore 10 alla chiesa di Sant’Anna a Loreto Stazione, la famiglia infatti è di Loreto.