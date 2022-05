MACERATA – Tre tamponamenti nello spazio di pochi metri sulla Superstrada 77, dieci veicoli coinvolti, code e traffico in tilt. E’ successo questa mattina poco dopo le 9 all’altezza dello svincolo tra Montecosaro e Morrovalle. Tre tamponamenti uno dietro l’altro nello spazio di pochi metri, il primo ha visto coinvolte due auto, il secondo due veicoli, il terzo ben sei vetture.

Fortunatamente nessun ferito grave. Chiuso però per oltre due ore il tratto di superstrada tra Montecosaro e Morrovalle, per permettere le operazioni di soccorso e gli accertamenti della polizia stradale. In direzione monti uscita obbligatoria a Montecosaro e svincolo chiuso in entrata per il tempo necessario ai rilievi, con la circolazione ripresa ad una sola corsia di marcia.