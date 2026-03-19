SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È l’onorevole Giorgio Fede (M5s), deputato e coordinatore territoriale del Movimento 5 stelle per le Marche, il candidato del centrosinistra alla carica di sindaco di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), dove si voterà per le amministrative a seguito del commissariamento del Comune.

Oltre che dal Movimento 5 Stelle, Fede è sostenuto da Partito Democratico, Psi, Alleanza Verdi Sinistra, Marche Vive, Rifondazione Comunista e Dipende da Noi, ma l’obiettivo dichiarato è quello di allargare ulteriormente l’alleanza.

“Siamo intenzionati a proporre una coalizione di centrosinistra compatta come non accade da tempo a San Benedetto – ha detto Fede -. Chi vorrà unirsi a noi dovrà riconoscersi nel programma che stiamo stilando e che ha come concetto base la discontinuità con le esperienze amministrative precedenti. Vogliamo far ripartire San Benedetto”.

Quella di Fede è la seconda candidatura ufficiale a sindaco della città rivierasca dopo quella annunciata ieri di Maria Elisa D’Andrea per la lista “Merito di più”. Attesa a breve la scelta del centrodestra.