URBINO – Scontro mortale in provincia di Pesaro Urbino, intorno alle 15,30, sulla strada statale 423 “Urbinate” all’altezza di Ponte Armellina. Il conducente di un auto, un giovane di 33 anni di origine marocchina e residente a Petriano (Pesaro Urbino), è morto nell’impatto tra la sua auto e un autobus. Illeso il conducente dell’autobus, che al momento dell’incidente stava rientrando in deposito e non trasportava passeggeri.



Sul posto il personale sanitario, i carabinieri e Anas: la strada è stata chiusa alla circolazione in entrambe le direzioni. La dinamica che ha visto coinvolti i due mezzi è ancora da accertare.



Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l’auto abbia invaso la corsia di transito dell’autobus, causando così il frontale mortale. Al momento, sono in corso i rilievi dei militari per ricostruire la dinamica dell’incidente mentre Anas è impegnata nella dell’evento per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.