CAMERINO – I vigili del fuoco di Camerino e Tolentino (Macerata) sono intervenuti poco dopo le 16,30 a Sfercia di Camerino, lungo la superstrada Ss77 Var in direzione mare, per un minibus con cinque persone a bordo finito nella scarpata adiacente alla strada.



I pompieri hanno estratto i cinque occupanti in collaborazione con il 118 e messo in sicurezza il mezzo. Due persone sono state ferite in modo grave, ma non sono in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri per i rilievi.