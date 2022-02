FERMO – Il furgone esce di strada e si schianta primo contro un palo della luce e poi finisce la sua corsa lungo la scarpata. E’ successo stamattina, poco prima delle 8, in pieno centro, A Fermo, in via Bellesi. Ferito il conducente, portato dai sanitari in ospedale. Al lavoro i Vigili del Fuoco che hanno estratto l’uomo dal mezzo e hanno messo in sicurezza la zona. Sul posto anche la Polizia e i Vigili Urbani.