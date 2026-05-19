ANCONA – Svolta per il nuovo ponte Garibaldi. Il Tar delle Marche, infatti, ha respinto il ricorso delle associazioni ambientaliste locali, che lo avevano proposto contro il Comune di Senigallia e le altre amministrazioni per l’approvazione del progetto definitivo per la futura infrastruttura (ritenuta, dalle stesse associazioni ambientaliste, troppo impattante) che sorgerà sul fiume Misa e attraverserà il centro urbano. La sentenza del Tribunale amministrativo regionale, la numero 680/2026, è stata depositata oggi.

Il Tar Marche ha ritenuto infondate le deduzioni delle associazioni ricorrenti secondo cui, tra l’altro, vi sarebbe stata la violazione delle leggi sulla Conferenza di servizi, la sottovalutazione delle disposizioni sulla tutela dei beni architettonici e la violazione delle regole sull’ambito dei poteri di pianificazione del Comune. Il precedente ponte era stato demolito nell’autunno del 2023, in seguito all’alluvione del 15 settembre 2022 che lo aveva danneggiato.