SENIGALLIA – I carabinieri della Stazione di Senigallia hanno identificato l’autore di un furto della somma contante di 30mila euro perpetrato ai danni di un ristoratore ambulante, avvenuto durante il recente raduno motociclistico. Dal 30 aprile al 3 maggio, infatti, la città ha fatto da cornice al grande raduno motociclistico “European Spring Rally Harley Davidson”, un evento di grande richiamo che ha portato nella spiaggia di velluto oltre 100mila appassionati e visitatori da tutta Europa. Purtroppo, a margine di queste giornate di festa, si è consumato un grave furto ai danni di un ristoratore ambulante giunto qui per lavorare durante la manifestazione. Il fatto è avvenuto mentre l’ambulante si trovava fermo a un semaforo a bordo del proprio furgone. Ad un certo punto, un uomo con il volto coperto da berretto, occhiali e bandana si è avvicinato al veicolo e, approfittando di un portellone laterale non chiuso a chiave, ha sottratto una valigia della vittima, contenente effetti personali e ben 30mila euro in contanti, pari all’intero incasso guadagnato nei giorni del raduno. Subito dopo, l’uomo si è dileguato a bordo di un’autovettura scura. Nonostante le oggettive difficoltà del caso, acuite dall’assenza di telecamere di videosorveglianza sul luogo dell’accaduto, l’impegno dei militari senigalliesi è stato immediato e instancabile. E a due settimane dal colpo, sono riusciti a chiudere il cerchio, identificando e denunciando in stato di libertà il presunto autore del furto: un 46enne, disoccupato già noto alle forze dell’ordine.