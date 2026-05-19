JESI – Ieri il governatore Francesco Acquaroli si è recato in visita al nuovo centro di distribuzione Amazon di Jesi, che sarà operativo a partire dal mese di luglio. Si tratta del primo centro di distribuzione nelle Marche e di uno snodo strategico per rafforzare la rete logistica del gruppo nel Paese.

“L’apertura del centro di Jesi è un passaggio importante per la nostra regione – ha dichiarato il presidente – perché unisce investimenti industriali, innovazione e prospettive occupazionali. La scelta di questo insediamento, in prossimità dell’Interporto delle Marche e in un’area ben collegata alle principali infrastrutture, conferma le potenzialità di crescita del sistema logistico del nostro territorio. È un segnale concreto di fiducia che va nella direzione dello sviluppo e della competitività delle Marche”.

Il nuovo centro di distribuzione rappresenterà un elemento rilevante per il sistema economico regionale, con la previsione di mille posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall’apertura. Nel corso del sopralluogo è stato inoltre confermato il cronoprogramma, con l’avvio delle attività previsto per l’estate, così da assicurare un significativo supporto alle esigenze operative.

Il polo, come comunicato dall’azienda, sarà dotato di tecnologia Amazon Robotics e rappresenterà il nono centro di distribuzione Amazon in Italia, il quinto nel Centro-Sud e il primo nelle Marche. Nei prossimi giorni Adecco organizzerà un Recruiting Day dedicato a tutte le persone interessate a conoscere le opportunità professionali offerte dal nuovo insediamento e ad approfondire il percorso di candidatura.