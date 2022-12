Prosegue con numeri importanti la campagna per le vaccinazioni antinfluenzali in oltre 130 farmacie delle Marche, ad oggi sono più di 5.500 dosi somministrate gratuitamente.

Si tratta di un’attività svolta per i cittadini ai quali viene offerta gratuitamente dal Servizio Sanitario, spiega una nota di Federfarma Marche, e anche per coloro che, come libera scelta, non vogliono contrarre una influenza particolarmente aggressiva in queste settimane e sostengono direttamente la spesa.

Per Andrea Avitabile, presidente di Federfarma Marche “ricevere la vaccinazione nella farmacia vicino casa valorizza ulteriormente il ruolo di queste attività all’interno del sistema sanitario, sono tanti i marchigiani che hanno scelto questa modalità semplice e immediata, un momento di confronto che rafforza il rapporto di fiducia tra cittadino e farmacista”. “Dobbiamo dare atto alla Regione Marche – aggiunge -, di avere sostenuto questa nuova impostazione che rappresenta il futuro della sanità, portare i servizi vicino ai cittadini ,riconoscendo il ruolo fondamentale che le farmacie hanno in questo percorso”. Secondo Marco Meconi, vice presidente regionale e delegato alle farmacie rurali, “è l’ulteriore conferma del valore della ‘farmacia dei servizi’, dopo l’esperienza del Covid tutti abbiamo compreso che molti servizi possono essere affidati alla rete delle farmacie, sia per la presenza capillare nel territorio sia per l’apertura oraria molto ampia”.