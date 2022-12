BARBARA – Il Consiglio Regionale MdL (Maestri del Lavoro) devolve 11.850 euro raccolti dopo l’emergenza alluvione che ha colpito il Senigalliese e il Pesasaree, a Simone Bartolucci, 23enne di Barbara (Ancona) che “ha perduto la mamma, ancora dispersa, (Brunella Chiù, 56 anni) , la sorella (Noemi Bartolucci, 17 anni) la casa e anche il lavoro essendo che il mulino dove lavorava ha subito danni dall’alluvione medesima”.

La decisione del Consiglio era arrivata il 30 novembre dopo una puntuale discussione per la scelta del o dei destinatari dei fondi raccolti.



La sottoscrizione per raccogliere fondi per gli alluvionati nelle Marche del 15 settembre si era conclusa il 15 dicembre.



“La scelta – spiega in una nota il console Marche Mdl Luciano Orlandini – ha avuto un gradito caloroso assenso da parte del Sindaco della di Barbara, Riccardo Pasqualini.

La consegna dell’assegno è avvenuta questa mattina nell’aula consiliare del Comune.