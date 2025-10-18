PERUGIA – Si chiamava Hekuran Cumani il 23enne ucciso a Perugia con una coltellata nel parcheggio dell’università. Il giovane viveva a Fabriano ed era andato a Perugia con gli amici per passare la serata.

Secondo le prime ricostruzioni il gruppo avrebbe incontrato un altro gruppo di giovani con i quali ci sarebbe stato un diverbio, pare per futili motivi. Dalle parole, si sarebbe poi passati all’aggressione, fino alla coltellata fatale che ha colpito il 23enne, facendolo morire sul colpo.

Gli investigatori della Polizia hanno già ascoltato tutti gli amici della vittima che hanno assistito alla scena. Il 23enne, dopo una serata passata in giro per locali con gli amici, aveva terminato il tour perugino al “110 Caffè”, locale vicino all’area di un parcheggio aperto al pubblico davanti al dipartimento di matematica e informatica dell’Università degli Studi di Perugia, dove è avvenuto l’assassinio.

“Un bravo ragazzo”, così viene descritto in città da amici e conoscenti. “Amante della palestra, del fitness, teneva al suo corpo. Un grande amico, dal cuore d’oro, amava la famiglia e gli animali”, è il racconto di chi lo conosceva.