ANCONA – Quarta giornata nel girone B di Lega Pro con le marchigiane tutte in campo a partire dalle ore 14.30. L’Ancona gioca la seconda consecutiva al De Conero contro il Gubbio. Match interno anche per la Fermana che ospita il Cesena. In trasferta la Vis a Pontedera e la Recanatese sul campo di un’altra neo promossa, il San Donato.

I risultati

ANCONA – GUBBIO

FERMANA – CESENA

PONTEDERA – VIS PESARO

SAN DONATO – RECANATESE

Le formazioni

ANCONA (4-3-3): Perucchini; Mezzoni, Mondonico, De Santis, Martina; Paolucci, Gatto, Simonetti; Moretti, Spagnoli, Di Massimo. All. Colavitto

GUBBIO: Di Gennaro, Bonini, Redolfi, Rosaia, Vazquez, Bulevardi, Corsinelli, Toscano, Spina, Arena, Portanova. All. Braglia

Arbitro: Andreano di Prato

La cronaca

Prima dell’inizio osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell’alluvione che ha devastato le Marche. L’Ancona in campo con il lutto al braccio, gli ultras della Curva Nord hanno esposto uno striscione in memoria.

Parte forte la formazione di Colavitto: percussione di Martina e conclusione da dentro l’area di Di Massimo respinta dalla difesa del Gubbio. Ad assistere alla gara dei biancorossi in tribuna anche Vincenzo Guerini.

Vincenzo Guerini seduto in tribuna al Del Conero

Dopo cinque minuti clamorosa palla gol per gli ospiti: ripartenza veloce, biancorossi scoperti, Corsinelli si presenta tutto solo davanti a Perucchini che però fa un miracolo e gli sbarra la strada.