Le nuove concessioni balneari avranno una durata compresa tra cinque e vent’anni, La valutazione dell’offerta economica non potrà essere superiore al 10% del punteggio massimo relativo all’offerta tecnica e il concessionario subentrante dovrà versare a quello uscente un indennizzo “pari al valore degli investimenti non ancora ammortizzati e un’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni. Le gare doveranno essere avviate entro il 30 giugno 2027.

Sono questi i dettagli che emergono dalle prime bozze che circolano in questi giorni sui tavoli istituzionali. Nel servizio gli interventi sul tema del Direttore Confcommercio Marche Centrali Massimiliano Polacco e della capogruppo PD in Consiglio Regionale Valeria Mancinelli.